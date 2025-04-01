У Кременчуці ввели додаткові рейси автобуса №4 до Деївського кладовища

Відзавтра у Кременчуці вводять додаткові рейси автобуса № 4 до Деївського кладовища. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Додатковий рейс автобуса за маршрутом № 4 «вул. А. Герасимовича — вул. Правобережна» курсуватиме щосереди та щосуботи. Із вулиці Правобережної автобус відправлятиметься о 9.45, у зворотному напрямку з Деївського кладовища виїжджатиме о 12.30.
У міськраді зазначають, що ввели додаткові рейси задля комфортного пересування містян.
Нагадаємо, у Кременчуці тимчасово змінили свої маршрути тролейбуси № 1, № 1+, № 6 та № 6А+.
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