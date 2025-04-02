«Більше, ніж у Президента»: Володимир Поляков показав унікальну колекцію шевронів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 281

Окреме почесне місце в експозиції Військово-історичного музею ВПУ № 7 займають стенди з шевронами, розташовані по всьому периметру приміщення. Керівник музею Володимир Поляков показав «Кременчуцькому Телеграфу» унікальну колекцію, в якій представлені шеврони, яких немає в жодній іншій колекції.

Ми застали пана Володимира за роботою. Він створював черговий стенд з шевронами.

— Перед тим, як починати новий стенд, я подумав, що треба перерахувати всі шеврони. Мабуть, їх вже кілька тисяч й колекція поповнюється. Нещодавно наш кременчужанин, пан Андрій, передав з Ужгорода чергову партію шевронів тероборони. І коли він прислав ці шеврони, сказав: «Я хочу, щоб у вас в музеї шевронів було більше, ніж у нашого Президента», — прокоментував свою роботу пан Поляков.

Він також показав подарунок, який надіслав його випускник Олексій Коротченко, нині підполковник. Це посібник для військових з підписом Олексія й шеврон розвідника.

— Таких шевронів навіть в інтернеті ви не знайдете. Це один із єдиних шевронів, які видаються після закінчення школи розвідки. І розвідники цей шеврон отримувати тільки після проходження іспитів. У військах високо цінуються офіцери, які мають такий шеврон. Також в колекції є шеврон спецпідрозділу військово-морських сил України. Я не бачив таких шевронів ні у кого.

Взагалі в музеї три види різних стендів з шевронами. Перший — це шеврони, які приносять бійці з фронту.

— У нас є традиція: вхід в музей безплатний, вихід — по шевронах. Тому хлопці із задоволенням залишають їх.

Другий вид стендів — це подарунки, які надходять з різних українських міст. Третій — це робота кременчуцької майстрині Ірини Матюшенко, яка у своїй майстерні відшиває різні шеврони й один екземпляр обов’язково передає в наш музей.

— Це також військова історія і дуже приємно, що наш музей може зберегти її. Ми б могли виставляти всі ці стенди в комунальних закладах освіти, але, на жаль, міська влада не дасть нам такої можливості. Тому приходьте, будь ласка, до нас. Тільки у нас ви зможете побачити унікальне різноманіття як шевронів, так і експонатів.