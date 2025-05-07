У Глобиному впав «шахед» і пошкодив 11 будинків — ПОВА (відео моменту влучання)

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 1 345 Коментарів: 1

У Глобиному «шахед» впав на будинок. Про це 7 травня повідомили у телеграм-каналі Gromada.Best.

Попередньо, ніхто не постраждав, але пошкоджені кілька приватних будинків.

Офіційної інформації про влучання від облвійськадміністрації поки не надходило.