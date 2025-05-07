У Глобиному «шахед» впав на будинок. Про це 7 травня повідомили у телеграм-каналі Gromada.Best.
Попередньо, ніхто не постраждав, але пошкоджені кілька приватних будинків.
Офіційної інформації про влучання від облвійськадміністрації поки не надходило.
Як повідомили у Полтавській облвійськадміністрації о 12.12, зранку у Глобинській громаді працювали сили та засоби ППО.
Унаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в одному з житлових будинків, наразі її ліквідували. Пошкоджень зазнали 11 приватних будинків та 12 господарчих споруд.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що зранку у Кременчуцькому районі кілька разів чули вибухи, а Повітряні сили України періодично повідомляли про рух безпілотників у області.
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