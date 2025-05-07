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У Глобиному впав «шахед» і пошкодив 11 будинків  — ПОВА (відео моменту влучання)

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 1 345 Коментарів: 1

 Попередньо, ніхто не постраждав

У Глобиному «шахед» впав на будинок. Про це 7 травня повідомили у телеграм-каналі Gromada.Best.

Попередньо, ніхто не постраждав, але пошкоджені кілька приватних будинків.

Офіційної інформації про влучання від облвійськадміністрації поки не надходило.

Доповнено:

Як повідомили у Полтавській облвійськадміністрації о 12.12, зранку у Глобинській громаді працювали сили та засоби ППО.

Унаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в одному з житлових будинків, наразі її ліквідували. Пошкоджень зазнали 11 приватних будинків та 12 господарчих споруд.

Обійшлося без постраждалих. 

Нагадаємо, що зранку у Кременчуцькому районі кілька разів чули вибухи, а Повітряні сили України періодично повідомляли про рух безпілотників у області.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони наслідки атаки Глобине
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Коментарі: 1

5 082
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:34

П/дори ка@цапьські


1 0

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