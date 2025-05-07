Кременчуківець заплатить штраф за незаконне носіння холодної зброї — вирок суду

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На суді обвинувачений визнав себе винним у скоєному та сприяв розслідуванню провадження

У Кременчуці судили чоловіка за незаконне носіння холодної зброї. Про це стало відомо із вироку Крюківського районного суду від 5 травня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений торік у грудні в одному із телеграм-ботів придбав ніж «Extrema Ratiо» в пластиковому чохлі чорного кольору, який надалі носив із собою у тактичному рюкзаку. 12 квітня працівники батальйону патрульної поліції провели поверхневий огляд речей чоловіка та знайшли у його рюкзаку ніж.

Ніж правоохоронці вилучили, а експертиза прийшла до висновку, що ніж відноситься «до категорії коротко клинкової холодної зброї колючо-ріжучої дії».

Під час досудового слідства обвинувачений уклав угоду із прокурором та визнав себе винним у скоєному і сприяв проведенню розслідування.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у скоєному за ч. 2 ст. 263 (Носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу. Також він має сплатити 2228 грн 50 коп. судових витрат.