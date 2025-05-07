Рятувальник з Полтавщини пробіг понад 100 км на чемпіонаті України

Рятувальник із Полтавщини, майор служби цивільного захисту Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Андрій Гречаний пробіг понад 100 км під час чемпіонату України з легкої атлетики. Про це повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС у Полтавській області.
Пройшов чемпіонат із 2 до 5 травня у Вінниці. Під час забігу, який тривав близько 12 годин, Андрій подолав дистанцію у 108 км 405 м.
Зауважимо, що для Андрія Гречаного це не перші змагання. Так минулого року у квітні рятувальник подолав 21 км у спорядженні рятувальника вагою понад 20 кг під час Київського півмарафону незламності. Цей забіг він присвятив загиблим колегам.
А вже у вересні Андрій пробіг напівмарафон у Черкасах та встановив новий рекорд України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.