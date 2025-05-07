Рятувальник з Полтавщини пробіг понад 100 км на чемпіонаті України

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

Рятувальник із Полтавщини, майор служби цивільного захисту Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Андрій Гречаний пробіг понад 100 км під час чемпіонату України з легкої атлетики. Про це повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС у Полтавській області.

Пройшов чемпіонат із 2 до 5 травня у Вінниці. Під час забігу, який тривав близько 12 годин, Андрій подолав дистанцію у 108 км 405 м.

Кожен крок цього марафону був випробуванням та водночас перемогою над собою. Це не просто спортивне досягнення, а символ незламності й невичерпності внутрішньої сили. Адже для наших вогнеборців немає перешкод, які не можна здолати! — зазначають у пресслужбі надзвичайників.

Зауважимо, що для Андрія Гречаного це не перші змагання. Так минулого року у квітні рятувальник подолав 21 км у спорядженні рятувальника вагою понад 20 кг під час Київського півмарафону незламності. Цей забіг він присвятив загиблим колегам.

А вже у вересні Андрій пробіг напівмарафон у Черкасах та встановив новий рекорд України.