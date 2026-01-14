Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення мобілізації до 4 травня 2026 року

Сьогодні, 14:14

Це вже 18-те продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ

Сьогодні, 14 січня, Верховна Рада України вчергове подовжила терміни дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 днів — з 3 лютого до 4 травня 2026 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, це вже 18-те продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Пресслужба Верховної Ради також повідомила про ухвалення у першому читанні та в цілому законопроєктів про продовження строку проведення загальної мобілізації (№14367) та дії воєнного стану в Україні (№14366).

Зазначимо, що законопроєкт № 14366 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та законопроєкт № 14367 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» зареєстрували у Верховній Раді 12 січня. А учора їх розглянули та затвердили на парламентському комітеті, про що ми повідомляли.

Як зазначено у пояснювальних записках до законопроєктів, вони розроблені з метою забезпечення продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні у зв’язку із «триваючою збройною агресією РФ проти України».

Законопроєкти № 14366 та № 14367 наберуть чинності після їх підписання Президентом України та оприлюднення.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення мобілізації до 3 лютого 2026 року.