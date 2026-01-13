Микола Корецький
Україна, Світ, Війна

Воєнний стан та мобілізацію в Україні планують продовжити на 90 днів — до 4 травня

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 245

 

Це буде 18-те продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки сьогодні підтримав внесені черговий раз на затвердження парламенту укази Президента України Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

— Знову на 90 діб. Це вже буде 18-й раз коли Рада голосує за ці питання. Строк попередніх указів діє зараз і до 3 лютого, відповідно продовження буде до 4 травня 2026 року, — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Железняк додав, що законопроєкти № 14366 та № 14367 будуть розглядатися у парламенті на цьому тижні, скоріш за все 14 січня, і для їх затвердження потрібно щонайменше 226 голосів народних депутатів.

Зазначимо, що учора, 12 січня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 14366 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та законопроєкт № 14367 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Як зазначено у пояснювальних записках до законопроєктів, вони розроблені з метою забезпечення продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні у зв’язку із «триваючою збройною агресією РФ проти України».

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення мобілізації до 3 лютого 2026 року.

Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт воєнний стан мобілізація указ Президента
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

