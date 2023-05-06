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В Україні не досягли й 70% охоплення вакцинацією проти COVID-19

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 151

 

Щотижня від наслідків коронавірусу вмирають майже 100 українців

В Україні не досягли й 70% охоплення вакцинацією повною первинною серією проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України, про це йшлося на виїзній нараді, присвяченій Всесвітньому та Європейському тижням імунізації, які відзначали наприкінці квітня.

Учасникам наради представили оновлені глобальні рекомендації ВООЗ щодо вакцинації проти COVID-19 та зміни до Дорожньої карти зі впровадження вакцини проти цього захворювання і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію в Україні у 2021 – 2023 роках.

І хоча ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19, в Україні ситуація не така райдужна. За інформацією МОЗ, щотижня в Україні від наслідків хвороби вмирає майже 100 людей. Більшість із них – старші за 60 років.

За даними ВООЗ, станом на 1 січня 2023 року жителі України отримали 34 939 868 доз вакцини проти COVID-19, причому 90% з них введено до повномасштабного російського вторгнення. З огляду на ці темпи вакцинації, організація рекомендує Україні зосередитися на таких стратегіях:

  • збільшення рівня охоплення первинною серією вакцинації людей літнього віку, людей з ослабленим імунітетом і осіб із супутніми захворюваннями незалежно від віку;
  • підтримка рівня охоплення бустерною дозою людей літнього віку, людей з ослабленим імунітетом і осіб із супутніми захворюваннями кожні 6–12 місяців;
  • введення бустерної дози під час вагітності для дорослих і підлітків, якщо останню дозу було введено більш ніж 6 місяців тому;
  • підтримка рівня охоплення бустерною дозою працівників критичних служб (медиків) кожні 12 місяців тощо.

Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) розгляне рекомендації ВООЗ і може рекомендувати Міністерству охорони здоров’я врахувати їх.

- Вакцина в країні є, тож варто пройти імунізацію, щоб захистити себе від важкого перебігу коронавірусної хвороби та можливих ускладнень, - додали у МОЗ.

Раніше ми писали, що минулого тижня у 825 жителів Полтавщини виявили COVID-19, а 13 померли.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: armyinform.com.ua
Теги: COVID-19 коронавірус вакцинація ВООЗ МОЗ рекомендації
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