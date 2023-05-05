ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19

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Проте розслаблятися ще зарано. Люди все ще помирають від цього коронавірусу

Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про закінчення пандемії COVID-19. Про це у twitter повідомив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, вже понад рік пандемія має низхідну тенденцію, імунітет населення зростає завдяки вакцинації та інфекції, знижується смертність і послаблюється тиск на системи охорони здоров’я. Ця тенденція дозволила більшості країн повернутися до життя, яке ми знали раніше.

- Вчора, 4 травня, Комітет із надзвичайних ситуацій #COVID19 зібрався уп'ятнадцяте і рекомендував мені оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, яка має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду. З великою надією я оголошую, що COVID-19 закінчився як глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я, - зазначив Гебреєсус.

Однак це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю. Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які відомо.

Нагадаємо, що з 24 до 30 квітня, у 825 жителів Полтавщини виявили COVID-19, а 13 померли.