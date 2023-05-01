Минулого тижня у 825 жителів Полтавщини виявили COVID-19, а 13 померли

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За тиждень кількість підтверджених випадків коронавірусу в області зменшилася, але померлих майже втричі більше

З 24 по 30 квітня на Полтавщині виявили 825 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За тиждень в області:

одужали – 1 462 (було 936);

продовжують лікування - 1 707 (було 2 357);

померли - 13 (було 5).

*у скобках - показники попереднього тижня (17-23 квітня)

Від початку карантину в області:

діагностували - 231 962;

одужали - 225 649;

померли - 4 606.

Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:

​Білицька – 12

Білоцерківська – 0

Великобагачанська – 7

Великобудищанська – 7

Великорублівська – 0

Великосорочинська – 1

Гадяцька – 27

Глобинська – 9

Гоголівська – 2

Горішньоплавнівська – 40

Градизька – 9

Гребінківська – 21

Диканська – 6

Драбинівська – 3

Заводська – 14

Зіньківська – 4

Кам’янопотоківська – 16

Карлівська – 25

Кобеляцька – 22

Козельщинська – 7

Коломацька – 0

Комишнянська – 2

Котелевська – 11

Краснолуцька – 0

Кременчуцька – 131

Ланнівська – 12

Лохвицька – 3

Лубенська – 65

Лютенська – 2

Мартинівська – 5

Мачухівська – 0

Машівська – 13

Миргородська – 17

Михайлівська – 5

Нехворощанська – 0

Новогалещинська – 2

Новооржицька – 2

Новосанжарська – 15

Новоселівська – 1

Оболонська – 2

Омельницька – 0

Опішнянська – 3

Оржицька – 0

Петрівсько-Роменська – 5

Пирятинська – 16

Піщанська – 6

Полтавська – 193

Пришибська – 0

Решетилівська – 9

Ромоданівська – 1

Семенівська – 5

Сенчанська – 9

Сергіївська – 5

Скороходівська – 10

Терешківська – 1

Хорольська – 10

Чорнухинська – 4

Чутівська – 13

Шишацька – 7

Щербанівська – 12.

Раніше ми писали, що з 17 по 23 квітня на Полтавщині виявили 1 046 нових випадків захворювання на COVID-19.