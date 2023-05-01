Минулого тижня у 825 жителів Полтавщини виявили COVID-19, а 13 померли
Сьогодні, 17:30
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За тиждень кількість підтверджених випадків коронавірусу в області зменшилася, але померлих майже втричі більше
З 24 по 30 квітня на Полтавщині виявили 825 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
За тиждень в області:
- одужали – 1 462 (було 936);
- продовжують лікування - 1 707 (було 2 357);
- померли - 13 (було 5).
*у скобках - показники попереднього тижня (17-23 квітня)
Від початку карантину в області:
- діагностували - 231 962;
- одужали - 225 649;
- померли - 4 606.
Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:
- Білицька – 12
- Білоцерківська – 0
- Великобагачанська – 7
- Великобудищанська – 7
- Великорублівська – 0
- Великосорочинська – 1
- Гадяцька – 27
- Глобинська – 9
- Гоголівська – 2
- Горішньоплавнівська – 40
- Градизька – 9
- Гребінківська – 21
- Диканська – 6
- Драбинівська – 3
- Заводська – 14
- Зіньківська – 4
- Кам’янопотоківська – 16
- Карлівська – 25
- Кобеляцька – 22
- Козельщинська – 7
- Коломацька – 0
- Комишнянська – 2
- Котелевська – 11
- Краснолуцька – 0
- Кременчуцька – 131
- Ланнівська – 12
- Лохвицька – 3
- Лубенська – 65
- Лютенська – 2
- Мартинівська – 5
- Мачухівська – 0
- Машівська – 13
- Миргородська – 17
- Михайлівська – 5
- Нехворощанська – 0
- Новогалещинська – 2
- Новооржицька – 2
- Новосанжарська – 15
- Новоселівська – 1
- Оболонська – 2
- Омельницька – 0
- Опішнянська – 3
- Оржицька – 0
- Петрівсько-Роменська – 5
- Пирятинська – 16
- Піщанська – 6
- Полтавська – 193
- Пришибська – 0
- Решетилівська – 9
- Ромоданівська – 1
- Семенівська – 5
- Сенчанська – 9
- Сергіївська – 5
- Скороходівська – 10
- Терешківська – 1
- Хорольська – 10
- Чорнухинська – 4
- Чутівська – 13
- Шишацька – 7
- Щербанівська – 12.
Раніше ми писали, що з 17 по 23 квітня на Полтавщині виявили 1 046 нових випадків захворювання на COVID-19.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: pexels.com
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