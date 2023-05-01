Кременчужанка Лілія Олійник у Чехії завоювала «бронзу» з бодибілдингу

29 квітня у Празі Чехія відбувся міжнародний турнір з бодибілдингу «IFBB Diamond Cup Czechia», у якому взяли участь 4 спортсменки з України.
Кременчужанка Лілія Олійник (тренер Гордієнко Світлана) завоювала бронзову нагороду серед жінок бікіні у ростовій категорії +172 см, а також посіла 4 місце серед майстрів бікіні +35 років у відкритій ростовій категорії.
Також на змаганнях виступила ще одна представниця з Полтавщини - Катерина Бондарева з Полтави. Спортсменка під керівництвом тренера Олексія Кірпача посіла 5 місце серед жінок у бікіні у ростовій категорії до 162 см.
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