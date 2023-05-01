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Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Як побороти попелицю на трояндах: засоби за копійки

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 122

 

Троянди - це символ краси та любові, вони прикрашають багато садів і клумб. Але ці квіти також дуже вразливі до різних шкідників, особливо до попелиці. Ця маленька комаха може знищити ваші троянди, якщо ви не вживете заходів

Чому попелиця небезпечна для троянд

Попелиця - це шкідник, який живиться соком листя і бутонів троянд. Це призводить до засихання, деформації й опадання листя і квіток. Крім того, попелиця переносить різні вірусні й грибкові хвороби, такі як чорна плямистість, мучниста роса та іржа, які ще більше ослаблюють троянди.

Попелиця розмножується дуже швидко, особливо в спекотну і суху погоду. Вона може заразити всю вашу грядку троянд за короткий час, якщо ви не помітите її вчасно. Також попелиця може перелітати з однієї рослини на іншу, поширюючи інфекцію. Тому дуже важливо регулярно оглядати свої троянди на наявність попелиці й при перших ознаках її присутності починати боротьбу.

Як визначити, що на трояндах є попелиця

Попелиця - це досить маленька комаха, яка може мати різний колір: зелений, жовтий, чорний або рожевий. Вона зазвичай ховається на нижньому боці листків або на стеблах троянд. Щоб виявити її, потрібно обережно перевернути листок і подивитися на його поверхню. Якщо ви побачите маленьких комах або їхні яйця, то це означає, що у вас є попелиця.

Іншою ознакою попелиці на трояндах є поява на листках білого або жовтого нальоту, який називається медовою росою. Якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак на своїх трояндах, то не втрачайте часу і починайте діяти. Існують різні способи боротьби з попелицею, які ми розглянемо далі.

Як позбутися попелиці на трояндах

  • Сода - чудовий спосіб для боротьби з попелицею. 4 столові ложки соди розводимо в 5-6 літрах відстояної води кімнатної температури і обприскуємо хвору рослину. Однак врахуйте, що сода від попелиці на трояндах допоможе лише в тому випадку, якщо розчин буде розведений правильно. Якщо концентрацію буде порушено, рослина може отримати хімічний опік.
  • Нашатир - засіб розводять у співвідношенні 3:1, тобто на три столові ложки спирту беремо один літр води. Обприскуємо рослину розчином і вже через дві-три години спостерігаємо перший результат. Загибла попелиця опаде на землю.
  • Господарське мило - гарний і досить бюджетний спосіб. Брусок натираємо на тертці і розводимо водою кімнатної температури у співвідношенні 3:10. Тобто на 300 грамів мила потрібно 10 літрів води. Коли мило повністю розчиниться у воді, обприскуємо цим розчином рослину. Через кілька днів процедуру слід повторити.
  • Зола - простий та дешевий спосіб боротьби зі шкідником. Зола - це чудовий абсорбент. Достатньо розвести золу у воді у співвідношенні 3:2, тобто на 300 грамів золи слід взяти 2 літри води. Однак врахуйте, що золу слід заливати окропом. Щойно вода охолоне до кімнатної температури, розчин слід ретельно перемішати і обприскати ним заражену рослину.
  • Перекис водню - ще один дієвий спосіб боротьби зі шкідником. Розчин розводять у співвідношенні 1:1, тобто на одну ложку перекису беремо один літр відстояної води кімнатної температури. Використовувати холодну воду з колодязя або з-під крана категорично не можна. Рослину обприскуємо за допомогою пульверизатора.

Троянду краще обприскувати ввечері, коли сонце вже зайшло. Після обробки рослину не можна поливати, інакше ви змиєте засіб і доведеться повторювати процедуру заново.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: квіти троянди поради для дому Для Дому і Сім'ї
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