Як побороти попелицю на трояндах: засоби за копійки

Троянди - це символ краси та любові, вони прикрашають багато садів і клумб. Але ці квіти також дуже вразливі до різних шкідників, особливо до попелиці. Ця маленька комаха може знищити ваші троянди, якщо ви не вживете заходів
Попелиця - це шкідник, який живиться соком листя і бутонів троянд. Це призводить до засихання, деформації й опадання листя і квіток. Крім того, попелиця переносить різні вірусні й грибкові хвороби, такі як чорна плямистість, мучниста роса та іржа, які ще більше ослаблюють троянди.
Попелиця розмножується дуже швидко, особливо в спекотну і суху погоду. Вона може заразити всю вашу грядку троянд за короткий час, якщо ви не помітите її вчасно. Також попелиця може перелітати з однієї рослини на іншу, поширюючи інфекцію. Тому дуже важливо регулярно оглядати свої троянди на наявність попелиці й при перших ознаках її присутності починати боротьбу.
Попелиця - це досить маленька комаха, яка може мати різний колір: зелений, жовтий, чорний або рожевий. Вона зазвичай ховається на нижньому боці листків або на стеблах троянд. Щоб виявити її, потрібно обережно перевернути листок і подивитися на його поверхню. Якщо ви побачите маленьких комах або їхні яйця, то це означає, що у вас є попелиця.
Іншою ознакою попелиці на трояндах є поява на листках білого або жовтого нальоту, який називається медовою росою. Якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак на своїх трояндах, то не втрачайте часу і починайте діяти. Існують різні способи боротьби з попелицею, які ми розглянемо далі.
Троянду краще обприскувати ввечері, коли сонце вже зайшло. Після обробки рослину не можна поливати, інакше ви змиєте засіб і доведеться повторювати процедуру заново.
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