Воїна з Кременчуччини Максима Чистякова посмертно нагородили орденом «За мужність»

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Указом Президента України №272/2023 від 11 травня 2023 року посмертно нагородили солдата Максима Євгеновича Чистякова орденом «За мужність» III ступеня. Про це повідомили в Горішньоплавнівській міській раді.

16 січня 2023 року під час бойових дій в Соледарі Донецької області Максим загинув.

23 січня чоловіка поховали у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».