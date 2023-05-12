У Кременчуці відбудеться творча зустріч із поетом й оперним співаком Сергієм Невальонним

Літературна вітальня читальної зали бібліотеки на Соборній запрошує відкрити для себе талант вимушеного переселенця з Харківщини
У Неділю, 14 травня, о 14.00 у читальній залі бібліотеки-філії №2 на Соборній, 9/16 відбудеться творча зустріч із Сергієм Невальонним «Якщо пишу, то мушу щось сказати».
Сергій Невальований — поет, оперний співак Харківського національного академічного театру опери та балет і внутрішньо переміщена особа.
Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм та заходів безпеки під час воєнного стану.
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