У Кременчуці відбудеться творча зустріч із поетом й оперним співаком Сергієм Невальонним

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Літературна вітальня читальної зали бібліотеки на Соборній запрошує відкрити для себе талант вимушеного переселенця з Харківщини

У Неділю, 14 травня, о 14.00 у читальній залі бібліотеки-філії №2 на Соборній, 9/16 відбудеться творча зустріч із Сергієм Невальонним «Якщо пишу, то мушу щось сказати».

Сергій Невальований — поет, оперний співак Харківського національного академічного театру опери та балет і внутрішньо переміщена особа.

— Сергій має чутливе серце, щиру душу, блискучий розум, чудовий голос, а ще він — надзвичайно приємний і цікавий співрозмовник, справжній філософ і дійсно майстер поетичного слова, — зазначають організатори.

Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм та заходів безпеки під час воєнного стану.