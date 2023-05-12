У Кременчуцькому районі аграрії планують завершити посівну кампанію до кінця травня

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 177

На Кременчуччині триває посівна кампанія. До кінця травня аграрії планують завершити посівну кампанію — засіяти технічні та круп’яні культури, а посів ранніх зернових вже майже завершився.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, станом на 11 травня посів ранніх зернових проведено на 6075 га із 9423 га, що були під них заплановані. Це становить 64,5%. Найменші темпи сіяння ячменю — 56%.

Посів технічних та круп’яних культур проведений на 55182 га із 133622 га, що були під них заплановані. Це становить 41,3%. Соєю засіяно лише 27% із запланованого, кукурудзою та соняшником — 41%, а посів цукрового буряку завершений. Водночас посів гречки та проса аграрії тільки почали.