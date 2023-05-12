Завтра у Світловодську на набережній відбудеться молодіжний забіг

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 183

Участь безоплатна, але потрібно мати телефон із завантаженим додатком-трекером для відстеження дистанції й темпу забігу

У суботу, 13 травня, об 11.00 на набережній Світловодська відбудеться відкритий забіг для розвитку здорового способу життя молоді.

Участь безоплатна, але бігуни та бігунки мають взяти з собою телефон зі завантаженим додатком-трекером (або Strava, або NikeRun) для відстеження дистанції й темпу забігу.

Будуть доступні дві дистанції:

2 км для дітей віком 0-12 років;

5 км та 10 км для дорослих.

Учасники матимуть нагоду: