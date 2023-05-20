Кременчуцького призера чемпіонату Європи Ірфана Мірзоєва та його тренера відзначили Почесними грамотами

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Вчора, 19 травня, на початку пленарного засідання позачергової сесії Кременчуцької міської ради мер Кременчука Віталій Малецький вручив спортсмену Ірфану Мірзоєву та його тренеру Анатолію Коханевичу почесні грамоти виконавчого комітету за сприяння розвитку греко-римської боротьби у Кременчуці та популяризацію здорового способу життя.

Як відомо, вихованець спортивної школи «Авангард» Ірфан Мірзоєв виборов срібну медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед дорослих U-23, що проходив 13-15 березня 2023 року у місті Бухарест (Румунія).



