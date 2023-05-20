Кременчуцького призера чемпіонату Європи Ірфана Мірзоєва та його тренера відзначили Почесними грамотами

Вчора, 19 травня, на початку пленарного засідання позачергової сесії Кременчуцької міської ради мер Кременчука Віталій Малецький вручив спортсмену Ірфану Мірзоєву та його тренеру Анатолію Коханевичу почесні грамоти виконавчого комітету за сприяння розвитку греко-римської боротьби у Кременчуці та популяризацію здорового способу життя.
Як відомо, вихованець спортивної школи «Авангард» Ірфан Мірзоєв виборов срібну медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед дорослих U-23, що проходив 13-15 березня 2023 року у місті Бухарест (Румунія).
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