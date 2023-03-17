Ірфан Мірзоєв з Кременчука завоював «срібло» чемпіонату Європи з греко-римської боротьби

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 219

Спортсмен з Кременчука Ірфан Мірзоєв завоював срібло на чемпіонаті Європи серед молоді у Бухаресті. У складі збірної України змагалися спортсмени з Полтавщини. Ірфан Мірзоєв став другим у ваговій категорії до 72 кг.

У попередніх раундах він переміг болгарина Іллю Дімітрова Мустакова та турка Абдуллу Топрака. У чвертьфіналі Ірфан Мірзоєв здолав Аарона Белшейдта, у півфіналі — угорця Крістофера Кланія. У фіналі Ірфан Мірзоєв поступився Гурбану Гурбанову з Азербайджану.

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