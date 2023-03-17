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Син загиблого захисника України кременчужанина Ігоря Пугача отримав батьківський орден

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 2

 

На вручення ордена «Богдана Хмельницького» прийшла вся родина загиблого Героя

Заступник командира батальйону Національної гвардії України майор Ігор Пугач загинув в бою з російськими загарбниками під час оборони Харкова 29 червня 2022 року.

За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі офіцера-гвардійця посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Відповідний Указ Президент України підписав ще 16 серпня минулого року. А бойову нагороду родині загиблого Героя сьогодні урочисто вручив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік разом з командиром військової частини 3059 НГУ підполковником Олегом Довгалюком.

 

Під час вручення вони заявили, що Україна платить дуже велику ціну за свою свободу і незалежність — на жаль у цій війні гинуть кращі сини та доньки нашої країни.

— Вони віддали своє життя заради Перемоги над ворогом, яка неодмінно настане. Україна завжди пам’ятатиме їхній подвиг, — заявив Олег Лєднік.

 

Батьківський орден передали в руки сину загиблого Героя — Артему, який заявив, що батько для нього й інших завжди був прикладом, і він буде таким же, як його батько.

Рідні Ігоря Пугача розповіли про нього. Він народився 13 грудня 1979 року, навчався у Пришибській школі.

 

За словами його батька, Олександра Пугача, в дитинстві він хотів стати каменярем, а потрапивши на строкову військову службу, вирішив назавжди поєднати своє життя з армією. У військовій частині 3059 Національної гвардії України Ігор Пугач служив з перших днів її створення — з 1999 року.

Пройшов усі ступені військової служби — від солдата до майора, заступника командира батальйону. Він користувався великим авторитетом у колективі — його поважали та любили, а він завжди дбав та турбувався про своїх підлеглих.

З самого початку російсько-української війни багато разів виїжджав у бойові відрядження до району проведення АТО/ООС.

 

— Під час цих бойових виїздів він завжди думав та дбав про своїх підлеглих і говорив мені, що головне — це зберегти їх життя. Казав, що краще самому загинути, ніж втратити солдата, бо як тоді дивитись в очі їхнім матерям, — передала слова свого загиблого чоловіка його дружина Олена.

 

Її слова підтвердив командир військової частини 3059 Олег Довгалюк, який теплими словами згадав про загиблого офіцера-нацгвардійця.

За кілька місяців до початку повномасштабної війни його перевели на нове місце служби на посаду заступника командира батальйону 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. У складі цієї бригади він тримав оборону під Харковом з першого дня війни.

 

Про свого племінника розповів полковник у відставці, екскерівник Кременчуцького військового ліцею Володимир Поляков, який займався вихованням Ігоря із самого дитинства та прищепив йому любов до армійської служби. Він відзначив, що Ігор Пугач був справжнім офіцером і загинув, як справжній офіцер.

— Я так мріяв, щоб він дослужився до звання полковника, і я б зміг йому передати офіцерську вахту нашої родини. Мені свого часу допоміг стати офіцером мій дядько, а я завжди допомагав Ігорю. Він став справжнім офіцером і загинув, як справжній офіцер — у бою, визволяючи від ворога Харківщину. Його іменем названа вулиця нашого міста, — розповів Володимир Поляков.

Зазначимо, що у Кременчуці нещодавно з'явилася вулиця, названа на честь загиблого Героя — Ігоря Пугача, яка простягається паралельно проспекту Свободи. Символічно…

Українці завжди будуть пам’ятати своїх Героїв! 

У запеклому бою загинув офіцер з Кременчука Ігор Пугач
Військовий з Кременчука Ігор Пугач посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького
Хто такий Ігор Пугач на честь якого назвали вулицю у Кременчуці 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Ігор Пугач Національна гвардія загиблий війна нагородження
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