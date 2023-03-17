Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М.Піддубного отримав тренажер та музичну апаратуру

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 78

У навчальному закладі подякували Сергію та його помічникам, які змогли зробити такий необхідний подарунок для наших боксерів

Кременчуцький спортивний ліцей імені Піддубного відвідав боксер, багаторазовий призер чемпіонатів України і Європи, Сергій Радченко. Він відвідав заклад з почесною місією. Для боксерського відділення закладу, завдяки спонсорській допомозі, Сергій подарував учням-спортсменам багатофункціональний тренажер.

Тренажер це подарунок від американських благодійників — фонду Hand to hand та особисто керівника фонду «Ми поряд» Сергія Радченка.

— Тренуйтеся і нехай ваші молоді хлопці ростуть та набираються сил і представляють місто на українських змаганнях та Україну на міжнародній арені, — зауважив Сергій Радченко.

Керівник закладу Олександр Кириченко зауважив, що у закладі працює багато спортсекцій: дзюдо, велоспорт, легка атлетика, волейбол, футбол, баскетбол, боротьба та інші. Тренажер допоможе спортсменом краще фізично розвиватися.