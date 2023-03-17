Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М.Піддубного отримав тренажер та музичну апаратуру

У навчальному закладі подякували Сергію та його помічникам, які змогли зробити такий необхідний подарунок для наших боксерів
Кременчуцький спортивний ліцей імені Піддубного відвідав боксер, багаторазовий призер чемпіонатів України і Європи, Сергій Радченко. Він відвідав заклад з почесною місією. Для боксерського відділення закладу, завдяки спонсорській допомозі, Сергій подарував учням-спортсменам багатофункціональний тренажер.
Тренажер це подарунок від американських благодійників — фонду Hand to hand та особисто керівника фонду «Ми поряд» Сергія Радченка.
Керівник закладу Олександр Кириченко зауважив, що у закладі працює багато спортсекцій: дзюдо, велоспорт, легка атлетика, волейбол, футбол, баскетбол, боротьба та інші. Тренажер допоможе спортсменом краще фізично розвиватися.
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