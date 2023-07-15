«Капкейк-кафе», сіль і радощі сільського життя: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Дженні Колган «До зустрічі в «Капкейк-кафе»

Якщо вам хочеться почитати щось веселе та кумедне, то ця книга саме для вас.

Здається, все постало проти неї. Іссі в один залишається без роботи й без коханого. А їй уже тридцять один, і жодних перспектив на обрії. Хоча… Дівчині запала в душу маленька будівля під грушею, що здається в оренду, і вона таки наважується здійснити свою мрію: відкрити пекарню. Адже Іссі вміє пекти – не просто пекти, а створювати кондитерські шедеври. І хто знає, можливо, у цьому кафе під грушею їй вдасться знайти й саму себе, і нове кохання.