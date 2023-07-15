«Капкейк-кафе», сіль і радощі сільського життя: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Дженні Колган «До зустрічі в «Капкейк-кафе»
Якщо вам хочеться почитати щось веселе та кумедне, то ця книга саме для вас.
Здається, все постало проти неї. Іссі в один залишається без роботи й без коханого. А їй уже тридцять один, і жодних перспектив на обрії. Хоча… Дівчині запала в душу маленька будівля під грушею, що здається в оренду, і вона таки наважується здійснити свою мрію: відкрити пекарню. Адже Іссі вміє пекти – не просто пекти, а створювати кондитерські шедеври. І хто знає, можливо, у цьому кафе під грушею їй вдасться знайти й саму себе, і нове кохання.
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Ульф Старк «Мій друг Персі, Баффало Білл і я»
Ульф знайомить свого друга Персі з радощами сільського життя. Разом вони проводять незабутнє літо: втілюють потаємні мрії, дуркують, спілкуються з нетерпимим Ульфом дідусем і дізнаються про таємничого Баффало Білла. А Ульф навіть пізнає нещасливе кохання.
У своїй легкій, трохи сумовитій і разом з тим дотепній манері, Ульф Старк розповідає про життя, дружбу, любов – і завжди знаходить для них новий, несподіваний і глибокий погляд.
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Світлана Тараторіна «Дім солі»
Спалахи – катастрофи нез’ясованого характеру – перетворили колись квітучий півострів Кіммерик на попіл. Дешт – світ нового порядку. Мешканці землі, яким вдалося вижити, стали засоленими, а з летючої станції «мати Вітрів» на померлий світ дивляться Старші Брати.
Один із них, Талавір, отримує завдання розслідувати вбивство, а також знайти Золоту Колиску – таємничу зброю, розроблену вченим Мамаєм. Та ступивши на висушену твердь Дешту, він уже не зможе повернутися…
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