Де у Кременчуці 9 лютого не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:29
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 9 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 17.00
- вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
- пров. Водний, 3-10/41;
- вул. Затонна, 1А-14А;
- пров. Затонний, 3-11;
- пров. Набережний, 3-9/37;
- вул. Недогарська, 27/13-39;
- пров. Річковий, 3-7;
- пров. Річковий, 4-14/29;
- пр. Г. Петька, 3-49;
- вул. Гірська, 4-11;
- вул. Заводська, 1-131;
- пр. Заводський, 7-18;
- пр. І. Торубари, 4-19/2;
- вул. Кавказька, 1-59;
- пр. Корабліної, 4-50;
- вул. К.Острозького, 1-29;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- пров. Одеський, 2-36;
- пр. Одеський, 2-36;
- пров. Д.Вишневецького, 1-20;
- вул. С.Крушельницької, 44-189;
- вул. П.Прокоповича, 1-31;
- вул. Черкаська, 15;
- вул. Чечелівська, 1-46/43;
- пров. Чечелівський, 1А-41;
- вул. Заводська, 1-40.
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