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Де у Кременчуці 9 лютого не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 1

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 9 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
  • пров. Водний, 3-10/41;
  • вул. Затонна, 1А-14А;
  • пров. Затонний, 3-11;
  • пров. Набережний, 3-9/37;
  • вул. Недогарська, 27/13-39;
  • пров. Річковий, 3-7;
  • пров. Річковий, 4-14/29; 
  • пр. Г. Петька, 3-49;
  • вул. Гірська, 4-11;
  • вул. Заводська, 1-131;
  • пр. Заводський, 7-18;
  • пр. І. Торубари, 4-19/2;
  • вул. Кавказька, 1-59;
  • пр. Корабліної, 4-50;
  • вул. К.Острозького, 1-29;
  • вул. Новобудівельна, 5-15;
  • пров. Одеський, 2-36;
  • пр. Одеський, 2-36;
  • пров. Д.Вишневецького, 1-20;
  • вул. С.Крушельницької, 44-189;
  • вул. П.Прокоповича, 1-31;
  • вул. Черкаська, 15;
  • вул. Чечелівська, 1-46/43;
  • пров. Чечелівський, 1А-41;
  • вул. Заводська, 1-40.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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