Де у Кременчуці 9 лютого не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 9 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 17.00 вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;

пров. Водний, 3-10/41;

вул. Затонна, 1А-14А;

пров. Затонний, 3-11;

пров. Набережний, 3-9/37;

вул. Недогарська, 27/13-39;

пров. Річковий, 3-7;

пров. Річковий, 4-14/29;

пр. Г. Петька, 3-49;

вул. Гірська, 4-11;

вул. Заводська, 1-131;

пр. Заводський, 7-18;

пр. І. Торубари, 4-19/2;

вул. Кавказька, 1-59;

пр. Корабліної, 4-50;

вул. К.Острозького, 1-29;

вул. Новобудівельна, 5-15;

пров. Одеський, 2-36;

пр. Одеський, 2-36;

пров. Д.Вишневецького, 1-20;

вул. С.Крушельницької, 44-189;

вул. П.Прокоповича, 1-31;

вул. Черкаська, 15;

вул. Чечелівська, 1-46/43;

пров. Чечелівський, 1А-41;

вул. Заводська, 1-40.

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