Від Rolex до десяток корпоративних прав. Що задекларували депутати міськради Кременчука за 2022 рік

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 487

П'ятірка депутатів, які отримали річний дохід у понад кілька мільйонів гривень

Майже усі депутати Кременчуцької міської ради VIII скликання задекларували свої доходи за 2022 рік. У цьому матеріалі «Кременчуцький ТелеграфЪ» проаналізував декларації тих депутатів, чиї річні заробітки у 2022 році перевищили понад кілька мільйонів гривень.

Віталій Котляр

Депутат Віталій Котляр наразі очолює товариство з обмеженою відповідальністю «Кредмаш Сервіс». У своїй декларації він вказав свою дружину Олену Котляр, доньку Наталію та мати Тетяну Котляр, як членів своєї родини.

З нерухомості Віталій Котляр має дві квартири — житлова площа однієї становить понад 300 м², іншої — понад 100 м². У 2011 році депутат став власником бази відпочинку. Її загальна площа становить 1439,9 м². Розташована база на вулиці Флотській, на березі Дніпра.

Скриншот з Google maps/розташування бази відпочинку депутата

В одному з проєктів рішення міськради вказана адреса нерухомості, але ані сайту, ані жодного відгуку про цю базу відпочинку в інтернеті не знайшлося. Поспілкуватися на місці з сусідами-забудовниками берегів Дніпра на вулиці Флотській «Кременчуцькому Телеграфу» не вдалося — ані охорони котеджів, ані будь-кого ми не побачили. Попри те, що Google maps базу відпочинку за вказаною адресою не знаходить, ТЪ віднайшов її по характерних об’єктах промисловості, що оточують будиночки — їх видно з супутникового знімка Google maps, як на підтвердження вони вказані у проєкті рішення (як обмеження земельної ділянки).

Віталій Котляр також володіє кількома земельними ділянками. Востаннє депутат отримав землю у листопаді 2022 року. Її площа становить понад 3 тисяч м², вартість — понад 600 тисяч гривень.

У 2016 році Віталій Котляр придбав телефон марки Vertu, вартість якого на момент купівлі склала понад 400 тисяч гривень. Депутат також має годинник Rolex Cellini. Його ціна — 435 тисяч гривень.

Депутат задекларував 8 автомобілів — власниками двох машин є Олена Котляр, а однією володіє донька бізнесмена Наталія. Вартість найдорожчої машини в автопарку депутата становить понад 4 млн гривень — це Mercedes-Benz S 560 4MATIC L 2017 року випуску. Її Віталій Котляр придбав у 2017 році. Остання автівка у володінні депутата була придбана у грудні 2022 року — це OPEL ZAFIRA 2010 року випуску.

Депутат має акції у приватному акціонерному товаристві «Кременчуцький завод дорожніх машин», в панамській компанії Road Building Equipment S.A, що займається машинобудуванням в Африці, в англійській компанії Kredmash Servise LLP та Pallada Impex LP з Північної Ірландії.

Віталій Котляр має корпоративні права в естонській ТОВ «Дормаш Груп». З червня 2022 року володіє корпоративними правами в Кременчуцькому заводі дорожньої та будівельної техніки. Депутат також є серед засновників російської фірми «Дормаш групп», зареєстрованої в Білгороді. Корпоративних прав у російській фірмі Віталій Котляр не має, згідно з його декларацією за 2022 рік.

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Річний дохід Віталія Котляра склав понад 8 млн грн — понад 7 мільйонів гривень депутат отримав від підприємницької діяльності. Дружина депутата за рік заробила понад півмільйона гривень, донька — понад півтора мільйона гривень.

Як заощадження, депутат тримає на банківських рахунках понад 6 млн грн та понад 130 тисяч доларів. Своєю чергою Олена Котляр має на рахунку майже 2 млн грн, а мати — понад 1,6 млн грн.

Нагадаємо, у серпні торік між депутатом та продавчинею магазину стався конфлікт.

Олександр Ющенко

Facebook-сторінка Oleksandr Yushchenko

Депутат Олександр Ющенко володіє товариством з обмеженою відповідальністю «Рок кава». У своїй декларації депутат вказав дружину Ларису Ющенко, сина Михайла та доньку Соломію, як членів своєї родини.

З нерухомості Олександр Ющенко володіє квартирою та має право користування житловим будинком в одному з сіл у Сумській області. На Сумщині депутат має земельну ділянку, її площа — понад 9 тис. м².

Депутат задекларував 4 машини, половина з них належить Ларисі Ющенко. Skoda Octavia A7 2018 року випуску та Fiat Nuovo Doblo Combi 2017 року випуску володіє сам Олександр Ющенко, а ВАЗ 21104 2005 року випуску та MINI COOPER — на його дружині.

За рік подружжя Ющенків від підприємницької діяльності отримали дохід в розмірі понад 10 мільйонів гривень. Зазначимо, у ТОВ «Рок кава» Олександр Ющенко та Лариса Ющенко мають однакову частку — по 50% кожен.

Станом на 2022 рік у грошових активах підприємець тримав у готівці 174 тисяч гривень та 4 тис. доларів, його дружина — 45 тисяч гривень та 3,8 тис. доларів. Син депутата тримає понад 600 фунтів у закордонному банку.

Ігор Шварцман

Facebook-сторінка Ігор Шварцман

Депутат є підприємцем, володіє ТОВ «Транскапітал плюс» та ТОВ «Шарліс» — основний вид діяльності фірм — торгівля харчовими продуктами. У своїй декларації депутат вказав дружину Анну, синів Ігоря та Матвія, як членів своєї родини.

З нерухомості Ігор Шварцман має квартиру в Дніпрі, вартістю понад 4 млн грн, готельний номер у Грузії, вартістю майже 2 млн грн та нежитлові будівлі, загальною площею понад 1,2 тис. м². Депутат також орендує землі в міста та у свого родича Артура Шварцмана і має право користування житловим будинком все того ж родича.

Ігор Шварцман як цінне майно, задекларував годинник Breitling. Його вартість складає 392 тисячі гривні.

З транспорту декларант станом на 2022 рік володіє вантажним фургоном та причепом. Підприємець має 50% частки в ТОВ «Транскапітал плюс». За даними Youconrol, Ігор Шварцман є одним із засновників цієї фірми, сама ТОВ займається оптовою торгівлею харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Річний дохід депутата від підприємницької діяльності склав понад 5 млн грн. Анна Шварцман також отримала майже 3 млн гривень за відчуження майна.

Як заощадження Ігор Шварцман тримає понад 78 тисяч гривень у готівці, а його дружина — 2,5 млн гривень та 25 тисяч доларів.

Олександр Головач

Наразі депутат Олександр Головач є підприємцем. У своїй декларації депутат вказав дружину Наталю Головач, синів Володимира та Владислава, як членів своєї родини.

З нерухомості депутат має 16 земельних ділянок та квартиру. Її житлова площа — понад 200 м², вартість складає понад 2,6 млн грн. Своєю чергою Наталя Головач має дві земельні ділянки, одну квартиру, одне паркомісце та нежитлове приміщення.

Депутат користується VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.5 TDI 2006 року випуску своєї родички Ганни Головач. Наталя Головач своєю чергою володіє MERCEDES-BENZ 350 2007 року.

Річний дохід Олександра Головача від підприємницької діяльності склав 4 млн 840 тисяч гривень. У готівці депутат тримає 170 тисяч доларів, 107 тисяч гривень та 10 тисяч євро. На банківських рахунках Олександр Головач має зокрема 120 тисяч доларів.

Олександр Яцина

На сьогодні, за відкритими даними, депутат Олександр Яцина, є директором кількох підприємств та власником до 10 фірм і ТОВ. У своїй декларації Яцина вказав дружину Ольгу Яцину, як члена своєї родини.

З нерухомості депутат володіє 6 земельними ділянками, орендує землі у двох громадах — Кременчуцькій та Піщанській. Олександр Яцина також задекларував майстерню з обслуговування авто у Кривушах та торговий павільйон у Кременчуці. Ще одним павільйоном-магазином депутат володіє разом з Віталієм Макашевим та Давидом Сопрончуком.

Підприємець має у власності 2 житлових будинки у Кривушах. З липня 2022 року його дружина Ольга Яцина стала власницею житлового будинку у Кривушах.

Депутат міськради задекларував 2 машини — BMW X3 2017 року випуску належить самому Олександру Яцині, а автівка AUDI Q8 2019 року випуску належить приватному підприємству «Транзит Сервіс», власником якого він є.

Станом на 2022 рік Олександр Яцина мав 100% частку у трьох компаніях:

ПП «Транзит Сервіс»

ПП «Все буде добре»

ПП «Гості»

Депутат також має половину корпоративних прав у ТОВ «Спектр-Кременчук», інша частина — у Ольги Шляхової, депутатки міськради, доньки ексмера Кременчука Олега Бабаєва. Ольга Яцина має половину прав ПП «Терра-а» (інша за Олександром Яциною) та у ПП «Альтека плюс» (інша половина — в Анни Тертичної, доньки ексмера Кременчука Олега Бабаєва).

Нагадаємо, ПП «Альтека плюс» і загалом бізнес Олександра Яцини фігурували у справі з купівлею причепів з переплатою.

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Річний дохід Олександра Яцини від підприємницької діяльності склав понад 2,5 млн грн. Депутат також отримав зарплату понад 100 тисяч гривень, виплати від «Полтаваенергозбут» — понад 400 тисяч гривень, дивіденди — понад 260 тисяч гривень та доходи від відчуження майна — понад 1,1 млн грн.

Як заощадження, депутат тримає у готівці 115 тисяч євро, 3,5 млн гривень, а на банківських рахунках має понад 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, місцева влада Кременчука подала декларації за 2021 та 2022 роки: якими були доходи чиновників.











