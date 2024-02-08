Хто має право на безоплатні квитки та знижки при їх купівлі на поїзди «Укрзалізниці»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 170

В Україні деякі категорії громадян мають право на придбання квитків на поїзди «Укрзалізниці» безоплатно або зі значною знижкою.

Інформація про це міститься на сайті «Укрзалізниці», проте не всі українці знають про свої права.

Умови проїзду дітей

Право на безоплатний проїзд в поїздах «Укрзалізниці» мають діти віком до 6 років під час подорожі з дорослими у випадку, якщо дитина не займає окремого місця. Оформляти проїзний документ на таку дитину не потрібно, однак при посадці у вагон необхідно показати свідоцтво про народження дитини.

Діти віком від 6 до 14 років мають право на знижку у 25% від вартості квитка для подорожування Україною. Однак вони можуть їхати лише у супроводі дорослих. Квиток для таких дітей потрібно купувати обов'язково, а при посадці необхідно також показати документи дитини.

В іноземних поїздах, які проїжджають територією України, право на знижку мають діти віком від 5 до 10 років.

Знижка для учнів та студентів

Для учнів та студентів на всіх внутрішніх поїздах України діє знижка у 50%. Це стосується плацкартного вагона, вагонів 2 та 3 категорії та всіх регіональних поїздів. Студентський квиток необхідно пред'явити при купівлі квитка та при посадці у поїзд. Але ця знижка не поширюється на квитки у вагони СВ, купе та вагони 1-го класу, крім регіональних поїздів.

Які категорії дорослих мають пільги на проїзд у поїздах

У період з 1 жовтня по 15 травня на внутрішніх рейсах знижку у 50% мають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (1 супровідник).

Безплатний проїзд один раз на рік (туди й назад) на внутрішніх рейсах мають особи з інвалідністю внаслідок війни І чи II груп (по талонах). А в період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішні рейси вони можуть купляти квитки з 50% знижкою без обмеження кількості поїздок.

Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи мають право на безплатний проїзд один раз на 2 роки (туди та назад) або проїзд один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах (по талонах).

Учасники бойових дій також мають право на безплатний проїзд один раз на 2 роки (туди та назад) або проїзд один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах (по талонах).

Особи з інвалідністю внаслідок війни II, III групи з-поміж учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, а також учасники бойових дій у період Другої світової війни, яким понад 85 років мають право на безплатний проїзд 1 раз на рік та 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах.

Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час проходження військової служби мають право на безплатний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Один раз на рік туди та назад діє 50% знижка на квитки для батьків чи подружжя військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення, або під час виконання інших обов'язків військової служби, чи внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті.

Нагадаємо, що окрім стандартних послуг, кожен пасажир «Укрзалізниці» має права, про які мало хто знає, а залізниця не поспішає їх афішувати. «Кременчуцький ТелеграфЪ» колись ознайомився з постановою Кабміну Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом та Правилами перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом та вибрав найцікавіші послуги, якими можуть користуватись пасажири. Детальніше про них можна прочитати у матеріалі: Все, чого Ви не знали про потяги