До України повернулися ще 100 військових, які перебували у російському полоні

Сьогодні, 8 лютого, до України повернулися іще 100 військових, які перебували у російському полоні. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Президент України Володимир Зеленський.
Серед військовослужбовців - представники Національної гвардії України, прикордонники, військові Збройних сил України. Більшісь із них обороняли Маріуполь.
Чи є серед звільнених військовослужбовців жителі Полтавщини, поки не відомо.
Нагадаємо, 31 січня внаслідок чергового обміну військовополоненими до України повернулися ще 207 захисників. Серед них і двоє військових із Полтавської області - старший сержант Іван Бурдим та молодший сержант Артем Шеремет. Обидва військових мешканці Лубенського району.
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