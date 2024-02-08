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Полтавщина, Україна, Світ, Війна

До України повернулися ще 100 військових, які перебували у російському полоні

Сьогодні, 21:19 Переглядів: 170

 

Більшість із них - оборонці Маріуполя

Сьогодні, 8 лютого, до України повернулися іще 100 військових, які перебували у російському полоні. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Президент України Володимир Зеленський.

Серед військовослужбовців - представники Національної гвардії України, прикордонники, військові Збройних сил України. Більшісь із них обороняли Маріуполь.

Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! - пише Зеленський.

Чи є серед звільнених військовослужбовців жителі Полтавщини, поки не відомо.

Нагадаємо, 31 січня внаслідок чергового обміну військовополоненими до України повернулися ще 207 захисників. Серед них і двоє військових із Полтавської області - старший сержант Іван Бурдим та молодший сержант Артем Шеремет. Обидва військових мешканці Лубенського району. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Теги: Україна війна військові військовополонені обмін полонені
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