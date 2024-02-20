Суд визнав громадські слухання про будівництво НПЗ такими, що не відбулися

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 289 Коментарів: 1 Позиція

Сьогодні, 20 лютого, Полтавський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким визнав громадські слухання від 21.07.2023 року, такими що не відбулися. Згідно з рішенням суду, кременчуцькою міською радою не були враховані громадські інтереси в процесі підготовки містобудівної документації про внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі. Йдеться про початок будівництва приватного нафтопереробного заводу, який пов’язують з особами наближеними до міського голови Віталія Малецького та ексрегіонала Юрія Шаповалова.

Справа розглядалася за позовом ветерана АТО, майора Збройних Сил України Сергія Захожого, який разом з депутатом міської ради Богданом Лазоренком виступив проти будівництва заводу.

На попередніх засіданнях сторона позивача доводила, що в процесі організації громадських слухань, представники міської ради та Управління містобудування та архітектури, не лише порушили саму процедуру та порядок сповіщення громадян через загальноміські засоби масової інформації, а й запросили вирішувати долю мешканців громади людей, які навіть не зареєстровані в Кременчуці, не забезпечивши ідентифікацію останніх.

Юристи мерії представили за доказ опублікування інформації, щодо дати й місця проведення громадських слухань спецвипуск газети «Автограф», накладом у 100 примірників.

Наразі аналогічна справа, щодо незаконності проведення громадських слухань, але вже за позовом депутата Богдана Лазоренка, направлена до Другого апеляційного адміністративного суду в м. Харків.

— Безумовно ми почекаємо на повний текст судового рішення, але це перший і важливий крок в нашій боротьбі. Насправді, серед низки судових справ пов’язаних з будівництвом цього об’єкту, ми зіштовхуємось з численними фальсифікаціями, штучно створеними доказами і підтасовкою фактів. Крок за кроком, юристи мерії, надають якісь нові фейкові аргументи, що на їх думку бодай якось мають свідчити про легітимність процедури прийняття і законність самих прийнятих рішень. Щодо даного рішення, то його значення важко переоцінити, адже громадські слухання є фундаментальним етапом і по суті основою прийняття решти дозвільних рішень, а отже картковий будиночок усього нормативно-правового трешу, вже почав руйнуватися, — прокоментував депутат міської ради Богдан Лазоренко.