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Суд визнав громадські слухання про будівництво НПЗ такими, що не відбулися

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 289 Коментарів: 1 Позиція

Наразі аналогічна справа, щодо незаконності проведення громадських слухань, направлена до Другого апеляційного адміністративного суду в Харкові

Сьогодні, 20 лютого, Полтавський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким визнав громадські слухання від 21.07.2023 року, такими що не відбулися. Згідно з рішенням суду, кременчуцькою міською радою не були враховані громадські інтереси в процесі підготовки містобудівної документації про внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі. Йдеться про початок будівництва приватного нафтопереробного заводу, який пов’язують з особами наближеними до міського голови Віталія Малецького та ексрегіонала Юрія Шаповалова.

Справа розглядалася за позовом ветерана АТО, майора Збройних Сил України Сергія Захожого, який разом з депутатом міської ради Богданом Лазоренком виступив проти будівництва заводу.

 

На попередніх засіданнях сторона позивача доводила, що в процесі організації громадських слухань, представники міської ради та Управління містобудування та архітектури, не лише порушили саму процедуру та порядок сповіщення громадян через загальноміські засоби масової інформації, а й запросили вирішувати долю мешканців громади людей, які навіть не зареєстровані в Кременчуці, не забезпечивши ідентифікацію останніх.

Юристи мерії представили за доказ опублікування інформації, щодо дати й місця проведення громадських слухань спецвипуск газети «Автограф», накладом у 100 примірників. 

Наразі аналогічна справа, щодо незаконності проведення громадських слухань, але вже за позовом депутата Богдана Лазоренка, направлена до Другого апеляційного адміністративного суду в м. Харків.

 

— Безумовно ми почекаємо на повний текст судового рішення, але це перший і важливий крок в нашій боротьбі. Насправді, серед низки судових справ пов’язаних з будівництвом цього об’єкту, ми зіштовхуємось з численними фальсифікаціями, штучно створеними доказами і підтасовкою фактів. Крок за кроком, юристи мерії, надають якісь нові фейкові аргументи, що на їх думку бодай якось мають свідчити про легітимність процедури прийняття і законність самих прийнятих рішень. Щодо даного рішення, то його значення важко переоцінити, адже громадські слухання є фундаментальним етапом і по суті основою прийняття решти дозвільних рішень, а отже картковий будиночок усього нормативно-правового трешу, вже почав руйнуватися, — прокоментував депутат міської ради Богдан Лазоренко.
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Міська рада надає суду сфальсифіковані докази у справі будівництва приватного НПЗ — депутат Лазоренко

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Автор: Аліса Котова
Теги: НПЗ судова справа Богдан Лазоренко
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Коментарі: 1

818
Andron777:
Сьогодні, 15:24

Шо це за газетка така непотопляєма Автограф? Зрозуміло шо належить вона фіолетовій шоблі. Починає виходити тільки тоді коли треба когось пропіарити з фіолетової шобли, або когось облити брудом. Зявиться як примара і зникає... 


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