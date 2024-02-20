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Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавська фармацевтична фірма торгувала з Росією: директору винесли вирок

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 619

 

Продукцію «Біополімер» реалізовували в лікарнях РФ, зокрема і в тих, де лікували російських військових

З початку повномасштабної війни фармацевтична компанія «Біополімер», що розташована в Полтаві, вела торговельну діяльність на території РФ. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень за 19 лютого.

За даними Youcontrol та Опендатабот, наразі директором ТОВ «Біополімер» є Володимир Осауленко.

Відомо, що фірма реалізовувала у РФ свою продукцію ще до 24 лютого 2022 року. Як зазначено у документі, «Біополімер» планував розширити діяльність на території РФ, адже до цього вони мали право торгувати лише певним видом медичної продукції.

Для того, щоб фірма могла торгувати продукцією в Росії, полтавський директор разом з російським представником «Біополімер» уклали угоди вже з німецькими компаніями. У вироку вказано, що продукцію «Біополімер» реалізовували в лікарнях РФ, зокрема і в тих, де лікували російських військових.

Суд врахував, що чоловік не судимий, офіційно працює, а його діяльність «наразі є важливою для забезпечення хірургічних операцій з метою збереження життя та здоров'я громадян». Директор фірми також перерахував частину благодійного внеску, передбаченого угодою про підтримку ЗСУ у сумі 75 тис. грн.

Обвинувачений отримав 1 рік іспитового терміну.  

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ukrinform.ua
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