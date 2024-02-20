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Кременчук, Фотоколекція

У Кременчуці вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні та Ігоря Сердюка, який загинув на Майдані

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 271

 

Місцева влада та кременчужани поклали квіти до стели в пам'ять про загиблих 10 років тому у Києві на Майдані Незалежності

20 лютого у Кременчуці мешканці міста та місцева влада вшанували Героїв Небесної Сотні, які загинули 10 років тому у Києві на Майдані Незалежності. 

Люди принесли квіти до стели в пам’ять про героїв, після чого пройшли до меморіальної дошки Ігорю Сердюку та віддали шану загиблому героєві.

Фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» Артем Коваленко сфотографував моменти покладання квітів.

Нагадаємо, щорічно 20 лютого Україна відзначає День пам’яті Героїв Несної Сотні — понад сотні українців, які 10 років тому віддали свої життя у боротьбі за демократичний вибір нашої держави та її європейське майбутнє.

Кременчужанин Ігор Сердюк загинув на Майдані 18 лютого 2014 року

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук Небесна сотня день пам'яті покладання квітів вшанування
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