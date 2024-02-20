У Кременчуці 21-річний хуліган стріляв по вікнах — поліція

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 338

19 лютого близько 14.00 у Кременчуці невідомий стріляв з пістолета по вікнах одного з багатоквартирних будинків. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

До поліції звернулася місцева мешканка, у вікна якої хуліган і поцілив.

На місце приїхали правоохоронці та вилучили у чоловіка пневматичний пістолет.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють мотиви противоправної поведінки чоловіка.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві чоловік стріляв посеред вулиці — його затримала поліція.