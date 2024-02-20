У Кременчуці 21-річний хуліган стріляв по вікнах — поліція

19 лютого близько 14.00 у Кременчуці невідомий стріляв з пістолета по вікнах одного з багатоквартирних будинків. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
До поліції звернулася місцева мешканка, у вікна якої хуліган і поцілив.
На місце приїхали правоохоронці та вилучили у чоловіка пневматичний пістолет.
Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють мотиви противоправної поведінки чоловіка.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві чоловік стріляв посеред вулиці — його затримала поліція.
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