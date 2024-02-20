У Полтаві чоловік стріляв посеред вулиці — його затримала поліція

18 лютого близько 21.00 у Полтаві на вулиці Решетилівська невідомий чоловік стріляв з пістолета. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавської області.
До поліції звернулася місцева мешканка, яка стала очевидицею події. За її словами, чоловік кілька разів вистрілив з пістолета, а потім втік з місця на автомобілі.
Згодом правоохоронці зупинили автомобіль з порушником. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.
Слідчі вилучили у чоловіка пістолет та відправили на експертизу.
Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Також правоохоронці склали на чоловіка адмінпротокол за водіння автомобіля у нетверезому стані.
Нагадаємо, учора у Кременчуці патрульна поліція зупинила чоловіка із пістолетом та двома пакунками наркотиків.
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