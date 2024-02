Горішньоплавнівські робототехніки, яких підтримує Ferrexpo, здобули чергові перемоги

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0 Новини компаній

За звання кращих онлайн-турніру FIRST LEGO League змагалися між собою найуспішніші українські команди з роботехніки

Минулої суботи, 17 лютого, оголосили переможців відбіркового онлайн-турніру FIRST LEGO League. Так, команда з Горішніх Плавнів PRIME ROBOTICS (учні ЗОШ № 1, тренер Олександр Роман) стали абсолютними чемпіонами відбіркового онлайн-турніру FIRST LEGO League Challenge. Онлайн-фестиваль FIRST LEGO League Explore у номінації «Краще рішення» приніс відзнаку й команді роботехніків ЗОШ № 1 «Робокотики» (тренер Віталій Роман).

За звання кращих змагалися між собою найуспішніші українські команди з роботехніки, які презентували під час заходу власні проєкти й узяли участь у Грі роботів. Усе це відбувалося онлайн, і глядачі, які підключилися до прямої трансляції турніру, отримали масу позитивних емоцій від перегляду та вболівання за «своїх».

Завдяки фінансуванню залізорудної компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині стало можливим відкриття класів робототехніки в загальноосвітніх і навіть дошкільних навчальних закладах Горішніх Плавнів. Крім фінансування ремонтних робіт з використанням сучасних і екологічних будівельних матеріалів компанія подбала про придбання необхідного обладнання — комп’ютерної техніки й комплектів LEGO, що дало змогу започаткувати заняття з робототехніки й готувати дошкільнят та школярів до успішної участі в змаганнях з робототехніки всеукраїнського й міжнародного рівнів. Соціально відповідальні підприємства компанії звикли дбати не лише про виробничі показники, а й про підтримку підростаючого покоління, заохочення до STEM-дисциплін та розвиток розумових здібностей майбутніх лідерів громад, — наголошують у Ferrexpo.