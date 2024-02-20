Як громади Кременчуччини допомагають армії після вилучення з їх доходів військового ПДФО

У Кременчуцькій РВА є інформація щодо надання допомоги військовим з місцевих бюджетів тільки до двох територіальних громад
Після вилучення з дохідної частини бюджетів громад району військового ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), вони продовжують допомагати ЗСУ. Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької військової адміністрації Артем Даценко. Він назвав цифри запланованих видатків з бюджетів громад на 2024 рік на допомогу військовим:
Артем Даценко заявив, що вже використали заплановані кошти у Козельщинській та Піщанській громадах.
Нагадаємо, що за словами колишнього керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна протягом 9 місяців минулого року Кременчуцька територіальна громада отримала 485 млн грн військового ПДФО, а використала 246 млн грн, що складає близько 50% від отриманого податку від військових. В інших громадах області цей показник був ще меншим. Так Горішньоплавнівська громада отримала від військового ПДФО 166 млн грн, а витратила менше третини — 51 млн грн. А Глобинська громада відповідно 39 млн грн отримала та 10 млн грн витратила.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.