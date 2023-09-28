Кременчук використав на допомогу Силам оборони лише 50% надходжень від військового ПДФО

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 5

Кошти, отримані до бюджетів громад від військових, мають йти на озброєння та потреби військових

У Верховній Раді розглядається законопроєкт щодо змін у Бюджетному кодексі, за якими надходження від ПДФО (податок на доходи фізичних осіб — ред.) будуть вилучені з місцевих бюджетів та направлені у державний бюджет для цільового використання на підтримку виробництва зброї та потреби оборони країни. Це призведе до значного зменшення надходжень до обласного бюджету та бюджетів територіальних громад.

На брифінгу начальника Полтавської обласної військової адміністрації, який відбувся сьогодні, 28 вересня, наша редакція запитала у Дмитра Луніна, наскільки зменшаться бюджети територіальних громад у зв’язку з цими змінами та як це відобразиться на їх житті — від чого доведеться відмовитися та на чому економити?

Він відповів, що такі великі надходження до бюджетів територіальних громад з’явилися після того, як після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну різко збільшилася чисельність Сил оборони та розміри виплат військовослужбовцям.

Якщо за 8 місяців 2021 року (до початку повномасштабної війни) територіальні громади Полтавської області отримали 220 млн грн надходжень від ПДФО з військовослужбовців, то за 8 місяців 2023 року — понад 2 млрд грн, тобто майже удесятеро більше.

— Громади нічого для цього не зробили, а їх доходи збільшилися завдяки збільшенню чисельності ЗСУ, — пояснив Дмитро Лунін.

Він навів дані, що на цей час у бюджетних рахунках територіальних громад знаходиться 4,3 млрд грн невикористаних коштів, а два роки тому їх було лише 1,5 млрд грн, та зауважив, що «громади не дуже вправно використовують ці кошти».

Очільник Полтавської ОВА також пояснив, що Мінфін спланував доходи територіальних громад на наступний рік таким чином, що вони навіть після вилучення «військового» ПДФО ні в кого не будуть нижчими за 2021 рік. Для цього у держбюджеті передбачено 33 млрд грн субвенцій.

— Ми не можемо витрачати фінансову допомогу наших закордонних партнерів на виробництво зброї та фінансування потреб ЗСУ. А тому вирішено, що кошти, отримані, як ПДФО від військових, мають бути направлені на потреби військових, — заявив Дмитро Лунін.

Він навів цифри по деяким громадам, щодо того, як вони використали кошти, отримані від «військового» ПДФО на допомогу військовим за 8 місяців 2023 року.

Полтавська територіальна громада отримала у свій бюджет 376 млн грн , а витратили на допомогу військовим лише 123 млн грн.

територіальна громада отримала у свій бюджет , а витратили на допомогу військовим лише Кременчуцька громада отримала 485 млн грн , а використала 246 млн грн , що близько 50% від отриманого ПДФО від військових.

Горішньоплавнівська громада отримала 166 млн грн , а витратила менше третини — 51 млн грн.

Глобинська громада відповідно 39 млн грн отримала та 10 млн грн витратила.

Водночас Дмитро Лунін навів приклад двох громад, які не отримали від «військового» ПДФО нічого, а допомагали ЗСУ на мільйони гривень.

— Якщо бюджетні кошти не витрачати на бруківку, фонтани, парки та інші не пріоритетні речі, то доходів громад і без військового ПДФО вистачить на все. Ми війну ще не виграли. А тому маємо сконцентрувати всі ресурси, і в першу чергу надходження від «військового» ПДФО на допомозі Силам оборони, щоб забезпечити перемогу, — резюмував Дмитро Лунін.

Нагадаємо, 26 вересня на позачерговій сесії Полтавської обласної ради депутати прийняли звернення до Верховної Ради щодо недопущення вилучення коштів місцевих бюджетів — ПДФО з військових, який зараз складає значну частину обласного бюджету та бюджетів територіальних громад. Під час розгляду цього питання начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін запропонував не приймати це звернення, нагадавши про приклади нераціонального використання «військового» ПДФО у громадах.

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