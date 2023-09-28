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Сьогодні у Кременчуці попрощалися з військовим санітаром Олександром Горбанем

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 851

Він загинув 11 вересня, у ході штурму поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області

Сьогодні, 28 вересня, у Кременчуці попрощалися з 45-річним санітаром Олександром Вікторовичем Горбанем.

Олександр народився 15 вересня 1978 року в Кременчуці. Тут проживав та закінчив середню школу № 17. Потім тривалий час працював на різних підприємствах нашого міста.

11 липня 2023 року він прийшов до Кременчуцького РТЦК і був направлений одразу на перепідготовку та навчання. Там він отримав спеціалізацію стрільця, гранатометника та кулеметника. Але служив санітаром у бойовій частині, 47-ї окремої бригади, яка завжди знаходиться в зоні бойових дій.

 

11 вересня Олександр Горбань загинув у ході штурму поблизу населеного пункту Першотравневе, Ізюмського району Харківської області.

Перед смертю у військового було побажання, щоб його кремували. Тож сьогодні в центрі залу МПК стоїть урна з його прахом, який назавжди залишиться у землі нашого Кременчука.

Провести Олександра в останню прийшли рідні. Усі його друзі зараз воюють.

— Дуже був працьовитий хлопець. Усе хотів встигнути. Але війна є війна — це свої закони, тож сьогодні ми проводжаємо Олександра в останню путь. Це дійсно був бойовий хлопець, наш земляк, наш кременчужанин. Вічна пам’ять нашому Герою! — говорить військовослужбовець з позивним «Художник».

Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

В Олександра залишилися батьки, донька та сестра.

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Автор: Дарія Згура Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Прощання поховання воїни світла
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