Сьогодні хокейний клуб «Кременчук» зустрінеться на льоду з вінницькими «Берсерками»

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 90

Гратимуть команди на арені у Вінниці

20 лютого о 18.00 хокейний клуб «Кременчук» зіграє із вінницькими «Берсерками». Про це повідомляють у Федерації хокею України.

Ця гра для «Кременчука» стане завершальною у першій частині цього сезону.

Також на цьому матчі гравець «Кременчука» Віталій Лялька може підвищити свій статус у боротьбі за звання кращого бомбардира регулярного чемпіонату. Поки що Віталій відстає на три шайби від бомбардира херсонського «Дніпра» Микити Сидоренка — 57 шайб проти 54.

Зустрінуться команди на арені Льодового клубу у Вінниці.

Трансляція матчу буде на відео.

Нагадаємо, учора, 19 лютого, ХК «Кременчук» переміг київського «Сокола» з рахунком 5:4.