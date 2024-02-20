У Кременчуці планують провести трьохмісячник чистоти і порядку

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 100

У Кременчуці хочуть провести трьохмісячник чистоти і порядку — триватиме він з 4 березня по 4 червня. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, який мають розглянути на засіданні виконкому.

За цей час на території громади мають навести лад, вивезти сміття та покращити її санітарний стан. У зобов’язаннях, що покладені на комунальні установи, зокрема вказано, що вони мають зробити ямковий ремонт доріг та залучити мешканців житлових будинків до прибирання підвалів, привести у належний стан цоколі будинків, паркани, прибудинкові території, дитячі майдан­чики.

Зазначимо, востаннє проведення акції оголошували у вересні минулого року.