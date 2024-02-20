На Полтавщині за тиждень кількість захворювань на «вітрянку» зросла на 19%

У Полтавській області зростає кількість захворювань на вітряну віспу. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Загалом за попередній тиждень, з 12 до 18 лютого, в області було зареєстровано 136 випадків захворювання. Це на 28 випадків перевищує показник рівня захворюваності за тиждень до цього.
Також протягом минулого тижня в області було зафіксовано:
Нагадаємо, за минулий рік на Полтавщині виявили 13 випадків захворювання на гарячку Західного Нілу.
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