На Полтавщині за тиждень кількість захворювань на «вітрянку» зросла на 19%

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 166

Лікарі зафіксували на 28 випадків захворювання більше, ніж за тиждень до цього

У Полтавській області зростає кількість захворювань на вітряну віспу. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Загалом за попередній тиждень, з 12 до 18 лютого, в області було зареєстровано 136 випадків захворювання. Це на 28 випадків перевищує показник рівня захворюваності за тиждень до цього.

Також протягом минулого тижня в області було зафіксовано:

38 випадків гострих кишкових інфекцій (на 22 випадки менше, ніж попереднього тижня);

28 випадків скарлатини (на 3 випадки менше);

1 випадок кашлюку;

1 випадок хвороби Лайма.

Нагадаємо, за минулий рік на Полтавщині виявили 13 випадків захворювання на гарячку Західного Нілу.