Учень кременчуцького ліцею «Політ» Назар Вишняк виборов ІІ місце на Міжнародному конкурсі з програмування

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Учень кременчуцького наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії Назар Вишняк виборов срібну медаль у VIII Міжнародному конкурсі з програмування infO (1) Cup, який проходив у Румунії. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався на фейсбук-сторінці ліцею.

Змагання відбувалися протягом трьох днів — з 9 до 11 лютого. Спочатку учасникам необхідно було пройти практичне заняття, а далі на них чекали два дні змагань.

Завершився конкурс 18 лютого церемонією нагородження.

Учні ліцею не вперше долучаються до участі у цьому конкурсі. Торік Роман Волочай завоював золоту медаль на змаганнях, а Андрій Бевз — бронзову.

Готував учнів до змагань вчитель інформатики, народний вчитель України Валентин Мельник.

Нагадаємо, нещодавно двоє учениць ліцею вибороли призові місця на Міжнародному дівочому кубку з програмування (Індія) «ICPC AlgoQueen 2024 — The Girl’s Programming Cup 2024».



