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Кременчук, Освіта

Учень кременчуцького ліцею «Політ» Назар Вишняк виборов ІІ місце на Міжнародному конкурсі з програмування

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 152

 

Організовували та проводили конкурс у Румунії

Учень кременчуцького наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії Назар Вишняк виборов срібну медаль у VIII Міжнародному конкурсі з програмування infO (1) Cup, який проходив у  Румунії. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався на фейсбук-сторінці ліцею. 

 

Змагання відбувалися протягом трьох днів — з 9 до 11 лютого. Спочатку учасникам необхідно було пройти практичне заняття, а далі на них чекали два дні змагань.

Завершився конкурс 18 лютого церемонією нагородження.

Учні ліцею не вперше долучаються до участі у цьому конкурсі. Торік Роман Волочай завоював золоту медаль на змаганнях, а Андрій Бевз — бронзову.

Готував учнів до змагань вчитель інформатики, народний вчитель України  Валентин Мельник.

Нагадаємо, нещодавно двоє учениць ліцею вибороли призові місця на Міжнародному дівочому кубку з програмування (Індія) «ICPC AlgoQueen 2024 — The Girl’s Programming Cup 2024».


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: фейсбук-сторінка ліцею «Політ»
Теги: Кременчук ліцей Політ міжнародний конкурс програмування
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