У Кременчуці двоє розбійників побили чоловіка

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 380 Коментарів: 1

18 лютого близько 11.20 на вулиці Лебедина у Кременчуці двоє розбійників побили чоловіка. 47-річного потерпілого ушпиталили з травмами. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.

Упродовж кількох годин поліцейським вдалося затримати причетних до кримінального правопорушення 40 та 44-річного чоловіків, йдеться у повідомленні правоохоронців. Слідчі та спеціалісти-криміналісти вилучили речові докази. Фігурантів затримали. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом правоохоронцями розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.4 ст.187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.