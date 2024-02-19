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Надзвичайні новини

У Кременчуці двоє розбійників побили чоловіка

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 380 Коментарів: 1

 

Поліція затримала підозрюваних

18 лютого близько 11.20 на вулиці Лебедина у Кременчуці двоє розбійників побили чоловіка. 47-річного потерпілого ушпиталили з травмами. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.

Упродовж кількох годин поліцейським вдалося затримати причетних до кримінального правопорушення 40 та 44-річного чоловіків, йдеться у повідомленні правоохоронців. Слідчі та спеціалісти-криміналісти вилучили речові докази. Фігурантів затримали. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом правоохоронцями розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.4 ст.187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розбій
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Коментарі: 1

1 084
Angel737:
Сьогодні, 11:23

Респект Копам!


1 0

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