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Мешканці лівобережної частини Кременчука будуть з теплом — очільник Полтавської ОВА Пронін

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 672 Коментарів: 2

 

Уже сьогодні кременчужанам почали подавати тепло

Питання опалення лівобережної частини Кременчука нарешті врегульовано. Про це щойно написав у своєму Телеграм-каналі керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Місцеві мешканці будуть з теплом. На всіх рівнях доклали максимум зусиль для спільного результату. Ситуація залишалася невирішеною довгий час. У суботу за моїм дорученням пройшла зустріч з усіма сторонами цього процесу. До неї долучився мій заступник Богдан Корольчук. З огляду на безпекові моменти без деталей. Головне — результат на користь людей. Уже сьогодні місцевим мешканцям та іншим споживачам почали подавати тепло. Працюємо, щоб попри усі виклики й складнощі Полтавщина пройшла опалювальний сезон злагоджено та безперебійно, — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці міський голова Кременчука Віталій Малецький пообіцяв, що ситуація з опаленням в навчальних закладах міста буде врегульована протягом дня й він сам поїде інспектувати деякі із закладів освіти. Минулого тижня міський голова Кременчука Віталій Малецький назвав запуск тепла у цьому районі «великою проблемою», тому що це зона відповідальності «Полтаватеплоенерго».

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Філіп Пронін опалення Кременчук
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Коментарі: 2

1 315
evil:
Сьогодні, 19:16

Сказав-зробив. Так і має працювати керівник. Я про Проніна єслі шо. Несподівано (бо вже втратив надію), але ж нарешті з опаленням. 


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1 128
Andron777:
Сьогодні, 19:19

Поки фіолетовій шоблі хвоста не накрутили ми б і до грудня сиділи б без тепла.


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