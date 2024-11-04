Мешканці лівобережної частини Кременчука будуть з теплом — очільник Полтавської ОВА Пронін

Питання опалення лівобережної частини Кременчука нарешті врегульовано. Про це щойно написав у своєму Телеграм-каналі керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Місцеві мешканці будуть з теплом. На всіх рівнях доклали максимум зусиль для спільного результату. Ситуація залишалася невирішеною довгий час. У суботу за моїм дорученням пройшла зустріч з усіма сторонами цього процесу. До неї долучився мій заступник Богдан Корольчук. З огляду на безпекові моменти без деталей. Головне — результат на користь людей. Уже сьогодні місцевим мешканцям та іншим споживачам почали подавати тепло. Працюємо, щоб попри усі виклики й складнощі Полтавщина пройшла опалювальний сезон злагоджено та безперебійно, — зазначив він.