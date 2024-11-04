Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 90 вулицях: де саме

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Сьогодні, 19:21 Переглядів: 769

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 5 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. 29 Вересня, 8, 10/24
  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2-58, 58Б, 81-106, 95-166, 141А-204
  • вул. Автокразівський, 63
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8
  • туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-34
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14
  • туп. Автозаводський
  • туп. Газопровідний, 1-11
  • туп. Максима Рильського, 1-10
  • туп. Озерний, 3/7-26/13
  • туп. Садківський, 3/3-23
  • туп. Урожайний, 1-12
  • туп. Чигиринський, 27
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
  • вул. Вадима Пугачова, 7-21
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Володимира Івасюка, 31-86/46
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18
  • вул. Гайдамацька, 46-100А
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • пров. Гарматний, 3-22
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29
  • пров. Господарський, 7-12
  • пров. Дніпровський, 7-18
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Енергетиків, 11-75
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30А
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16, 33
  • пров. Івана Приходька, 3-24
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24
  • вул. Кавказька, 1Б
  • вул. Княгині Ольги, 10-28
  • пров. Козачий, 2/7-23, 24-34
  • туп. Козачий, 3-10/29
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17
  • вул. Костянтина Острозького
  • вул. Криворудна, 16-20А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. Курчанівський, 1-24
  • вул. Лейтенанта Покладова, 6/20-24/40
  • вул. Ліщинова, 17-23
  • вул. Майора Борищака, 6/20, 9
  • вул. Майора Пугача, 88
  • пров. Максима Рильського, 1А-11
  • вул. Максима Березовського, 7-45
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Молодіжна, 4А, 7
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Небесної Сотні, 21/35, 23/8, 27, 27Б, 27В, 53Б
  • пров. Олександра Олеся, 45
  • пров. Промисловий, 2, 4
  • пр. Арсенальний, 1-24/35
  • пр-д Арсенальний, 2
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • просп. Свободи, 52
  • пров. Різдвяна, 18-45
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Рудникова, 1-70/16
  • вул. Садковська, 15/20-30/15
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-79
  • вул. Чумацький Шлях, 29-33, 38, 69-83, 87-123А, 125-129
  • вул. Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Шухевича, 30, 31
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Максима Березовського, 7-45
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Республіканська, 1-74, 107
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Володимира Івасюка, 31-86/46
  • вул. Художня, 28-57/2
  • вул. Христини Алчевської, 2
  • вул. Івана Франка, 4-40
  • пров. Івана Приходька, 3-24
  • пров. Костянтина Ушинського, 1-14
  • пров. Федора Мазуленка, 2/7-7
  • пров. Художній, 2-15
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. Миколи Савченка, 3-8
  • пров. Чехова, 3-7/26.

З 8.00 до 19.00:

  • с. Придніпрянське.

З 8.00 до 20.00:

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки.
4
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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