Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 90 вулицях: де саме
Сьогодні, 19:21
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 5 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. 29 Вересня, 8, 10/24
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2-58, 58Б, 81-106, 95-166, 141А-204
- вул. Автокразівський, 63
- пров. Антіна Кущинського, 4-8
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36
- туп. 7-й Хорольський, 9А-34
- туп. 8-й Хорольський, 3-8
- туп. 9-й Хорольський, 9-14
- туп. Автозаводський
- туп. Газопровідний, 1-11
- туп. Максима Рильського, 1-10
- туп. Озерний, 3/7-26/13
- туп. Садківський, 3/3-23
- туп. Урожайний, 1-12
- туп. Чигиринський, 27
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
- вул. Вадима Пугачова, 7-21
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Володимира Івасюка, 31-86/46
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Віталія Базилевського, 2-18
- вул. Гайдамацька, 46-100А
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- пров. Гарматний, 3-22
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- пров. Господарський, 7-12
- пров. Дніпровський, 7-18
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Енергетиків, 11-75
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30А
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16, 33
- пров. Івана Приходька, 3-24
- вул. Капітана Трусова, 84, 86
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24
- вул. Кавказька, 1Б
- вул. Княгині Ольги, 10-28
- пров. Козачий, 2/7-23, 24-34
- туп. Козачий, 3-10/29
- вул. Космонавтів, 1А-36/17
- вул. Костянтина Острозького
- вул. Криворудна, 16-20А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Курчанівський, 1-24
- вул. Лейтенанта Покладова, 6/20-24/40
- вул. Ліщинова, 17-23
- вул. Майора Борищака, 6/20, 9
- вул. Майора Пугача, 88
- пров. Максима Рильського, 1А-11
- вул. Максима Березовського, 7-45
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Молодіжна, 4А, 7
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Небесної Сотні, 21/35, 23/8, 27, 27Б, 27В, 53Б
- пров. Олександра Олеся, 45
- пров. Промисловий, 2, 4
- пр. Арсенальний, 1-24/35
- пр-д Арсенальний, 2
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- просп. Свободи, 52
- пров. Різдвяна, 18-45
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Садковська, 15/20-30/15
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Соломії Крушельницької, 44-79
- вул. Чумацький Шлях, 29-33, 38, 69-83, 87-123А, 125-129
- вул. Чехова, 1/13-35/9
- вул. Шухевича, 30, 31
- вул. Ярослава Мудрого, 8А.
З 8.00 до 18.00:
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Максима Березовського, 7-45
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Республіканська, 1-74, 107
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Володимира Івасюка, 31-86/46
- вул. Художня, 28-57/2
- вул. Христини Алчевської, 2
- вул. Івана Франка, 4-40
- пров. Івана Приходька, 3-24
- пров. Костянтина Ушинського, 1-14
- пров. Федора Мазуленка, 2/7-7
- пров. Художній, 2-15
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Миколи Савченка, 3-8
- пров. Чехова, 3-7/26.
З 8.00 до 19.00:
З 8.00 до 20.00:
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки.
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