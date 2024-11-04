Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 90 вулицях: де саме

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 5 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00: вул. 29 Вересня, 8, 10/24

вул. Академіка Герасимовича, 23/2-58, 58Б, 81-106, 95-166, 141А-204

вул. Автокразівський, 63

пров. Антіна Кущинського, 4-8

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8

туп. 1-й Хорольський, 5-18

туп. 2-й Хорольський, 9-20

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21

туп. 6-й Хорольський, 3-8

туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36

туп. 7-й Хорольський, 9А-34

туп. 8-й Хорольський, 3-8

туп. 9-й Хорольський, 9-14

туп. Автозаводський

туп. Газопровідний, 1-11

туп. Максима Рильського, 1-10

туп. Озерний, 3/7-26/13

туп. Садківський, 3/3-23

туп. Урожайний, 1-12

туп. Чигиринський, 27

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18

вул. Вадима Пугачова, 7-21

вул. Виноградна, 15-56

вул. Володимира Івасюка, 31-86/46

вул. Вільної України, 29-60

вул. Віталія Базилевського, 2-18

вул. Гайдамацька, 46-100А

вул. Гайдамацька, 80, 147

пров. Гарматний, 3-22

вул. Героїв Маріуполя, 9-29

пров. Господарський, 7-12

пров. Дніпровський, 7-18

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Енергетиків, 11-75

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30А

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16, 33

пров. Івана Приходька, 3-24

вул. Капітана Трусова, 84, 86

пров. Кам'яногірський, 3/1-24

вул. Кавказька, 1Б

вул. Княгині Ольги, 10-28

пров. Козачий, 2/7-23, 24-34

туп. Козачий, 3-10/29

вул. Космонавтів, 1А-36/17

вул. Костянтина Острозького

вул. Криворудна, 16-20А

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. Курчанівський, 1-24

вул. Лейтенанта Покладова, 6/20-24/40

вул. Ліщинова, 17-23

вул. Майора Борищака, 6/20, 9

вул. Майора Пугача, 88

пров. Максима Рильського, 1А-11

вул. Максима Березовського, 7-45

вул. Махоркова, 9/1-24А

вул. Молодіжна, 4А, 7

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Небесної Сотні, 21/35, 23/8, 27, 27Б, 27В, 53Б

пров. Олександра Олеся, 45

пров. Промисловий, 2, 4

пр. Арсенальний, 1-24/35

пр-д Арсенальний, 2

пров. Прорізний, 28/30, 30

просп. Свободи, 52

пров. Різдвяна, 18-45

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Рудникова, 1-70/16

вул. Садковська, 15/20-30/15

вул. Сержанта Мельничука, 16

вул. Соломії Крушельницької, 44-79

вул. Чумацький Шлях, 29-33, 38, 69-83, 87-123А, 125-129

вул. Чехова, 1/13-35/9

вул. Шухевича, 30, 31

вул. Ярослава Мудрого, 8А. З 8.00 до 18.00: вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Максима Березовського, 7-45

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33

вул. Республіканська, 1-74, 107

вул. Виноградна, 15-56

вул. Володимира Івасюка, 31-86/46

вул. Художня, 28-57/2

вул. Христини Алчевської, 2

вул. Івана Франка, 4-40

пров. Івана Приходька, 3-24

пров. Костянтина Ушинського, 1-14

пров. Федора Мазуленка, 2/7-7

пров. Художній, 2-15

пров. Крюківський, 4-12

пров. Насосний, 3-22

пров. Миколи Савченка, 3-8

пров. Чехова, 3-7/26. З 8.00 до 19.00: с. Придніпрянське. З 8.00 до 20.00: с. Мала Кохнівка

с. Потоки.

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