У мікрорайоні Молодіжний планують відремонтувати пішохідну доріжку за понад 250 тисяч гривень

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4 листопада комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило тендер на поточний ремонт пішохідної доріжки. Вона знаходиться на проспекті Лесі Українки біля житлового будинку № 78/19. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Вказано, що очікувана вартість робіт складає 266 тисяч 138 гривень. Ремонт мають виконати до кінця 2024 року. У тендерній документації написали, що у цю вартість включені витрати на матеріали, зокрема, на 103 шт. бордюрів і тротуарної плитки на 161 м².

Нагадаємо, у жовтні ШРБУ замовило поточний ремонт пішохідної доріжки на вулиці Героїв Крут вздовж будинку № 13. Орієнтовна вартість робіт складала 353 тис. 810 грн. Станом на 4 листопада торги не відбулись через відсутність пропозицій.