За жовтень українцям нарахували втричі більше Національного кешбеку, ніж у вересні

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 143

За жовтень 2024 року українці накопичили втричі більше Національного кешбеку, ніж за вересень. Загальна сума кешбеку, нарахованого громадянам за другий місяць дії програми, становить 125 млн грн.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко на сайті Мінекономіки.

Крім того, майже вдвічі зросла кількість учасників програми. Станом на 31 жовтня вже 3 мільйони громадян відкрили 3,2 млн карток «Національний кешбек».

Виплата коштів, накопичених учасниками програми за жовтень, відбудеться наприкінці листопада на картку для виплат «Національний кешбек». Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в «Дії». Це вже зробили 1,9 мільйона громадян.

Напередодні держава виплатила кешбек за вересень - 37,2 млн грн. Виплату за жовтень, яка відбудеться в кінці листопада, отримають вже втричі більше українців. Планово зарахування кешбеку відбувається в кінці наступного місяця за попередній.

Зазначимо, що кошти, отримані за програмою «Національний кешбек» не оподатковуються.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, які включені виробниками до програми, та у магазинах, які є учасниками програми. На кінець жовтня понад 1500 виробників включили у програму близько 300 тисяч українських товарів.

Щоб зрозуміти, за який товар нараховується кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів в «Дії».

Основні торгові мережі також позначають товари з кешбеком на цінниках або в інший спосіб. На дверях магазинів, де нараховують кешбек, є відповідні позначення.

Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних та багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку ЗСУ або придбання військових облігацій.

Щоб долучитись до програми «Національний кешбек», необхідно: