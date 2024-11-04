Літературне побачення з Аліною Шевченко

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В бібліотеці пройшла цікава зустріч з українськими літераторами

У неділю, 3 листопада, в читальній залі філії № 2 кременчуцької публічної міської бібліотеки за участю відділу соціокультурної діяльності відбулося «Літературне побачення з Аліною Шевченко». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці філії № 2.

На захід завітали літератори з декількох міст Кіровоградщини, Полтавщини, Черкащини, які входять у творчу спільноту «Pantheon. Література та мистецтво» та є активними учасниками літературно-мистецьких проєктів Аліни Шевченко.

На «побаченні» звучали поетичні та прозові доробки учасників спільноти та самої Аліни — молодої й талановитої письменниці, журналістки, що об'єднала творчих людей з різних міст.

Також бібліотека отримала в подарунок книги й альманахи «Олександрійський маяк», «По курсу-любов», «Намальована Діана», Життя написане роками», «LUMINOUS», які невдовзі з’являться на полицях бібліотеки.