У Кременчуці суд продовжив арешт військовому, якого підозрюють у підпалах авто та будинку

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 171

У Кременчуці суд продовжив тримання під вартою військовослужбовцю, якого підозрюють у серії підпалів автомобілів і будинку.

2 січня у Крюківському районному суді продовжили строк тримання під вартою чоловікові, якого підозрюють у підпалі авто та будинку (ч. 2 ст. 194 КК України). Запобіжний захід діятиме до 5 лютого. Вказано, що підозрюваний — солдат однієї з військових частин, раніше не судимий. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За версією слідства, 3 листопада чоловік нібито підпалив автомобіль ВАЗ, після чого авто згоріло повністю. У документі вказано, що причиною пожежі був підпал.

Також слідчі стверджують, що вже 5 листопада підозрюваний підпалив майно за місцем проживання: спочатку — диван у будинку, а потім — ганчірку на колесі Fiat Doblo, через що вогонь перекинувся і на дах будинку. Внаслідок пожежі, за даними акту, автомобіль знищено повністю, а покрівлю пошкоджено.

У суді підозрюваний заперечував проти продовження арешту, але вину визнав і проти описаних обставин не заперечував. Захист просив замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, але суд відмовив.

Нагадаємо, 5 листопада близько 4.00 у Кременчуці на вулиці Остапа Вишні загорівся автомобіль Fiat. Полум’я перекинулося на житловий будинок. Як вказують правоохоронці, вогонь пошкодив авто, яким користувався 50-річний житель Кременчука, та житлову будівлю місцевої мешканки 54 років. Попередня причина займання — підпал.

За даними поліціянтів, до підпалу причетний 36-річний місцевий житель. Слідчі з’ясували, що 3 листопада близько 6.00 той самий чоловік підпалив ще один автомобіль ВАЗ-2106 на проїзді Самойлівському.