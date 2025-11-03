У Кременчуці згорів ВАЗ: поліція розслідує можливий підпал

Сьогодні, 15:23 Переглядів: 178

У неділю, 3 листопада, близько 6.00 на проїзді Самойлівському в Кременчуці загорівся автомобіль ВАЗ-2106. Про пожежу повідомили місцеві мешканці та рятувальники, інформують у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

На місце події прибули рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що вогонь пошкодив авто, яким користувався 19-річний кременчуківець

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Причини займання та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що 24 вересня під Кременчуком згорів вантажний фургон.