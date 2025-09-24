Під Кременчуком згорів вантажний фургон: вогнеборці назвали попередню причину

Сьогодні, 09:14 Переглядів: 251

Пожежа сталася на автошляху в селі Степове

23 вересня у селі Степове Глобинської громади горів вантажний фургон. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу надійшло на лінію «101», після чого на місце прибули рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони.

За даними ДСНС, по прибуттю встановили, що горить вантажний автомобіль. Вогнеборці локалізували займання та ліквідували пожежу.

Попередньо, причиною загоряння стала технічна несправність транспортного засобу. Постраждалих у події немає.

Нагадаємо, 20 вересня у Калайдинцях згорів легковик, а у Великій Кручі — вантажівка з напівпричепом.