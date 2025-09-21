У Калайдинцях вночі згорів легковик

Полум’я повністю знищило авто
20 вересня о 3.27 у селі Калайдинці Лубенського району виникла пожежа в легковому автомобілі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь повністю знищив машину. До гасіння залучалося одне відділення 16-го ДПРП.
Обставини займання встановлюють.
Нагадаємо, що у Великій Кручі згоріла вантажівка.
