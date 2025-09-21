У Великій Кручі згоріла вантажівка з напівпричепом

20 вересня, близько 1.53, у селі Велика Круча Лубенського району загорівся вантажний автомобіль із напівпричепом. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь повністю знищив транспортний засіб та товарно-матеріальні цінності, що перевозилися.
До ліквідації залучалося одне відділення 19-ї ДПРЧ.
Причини займання з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, у Кременчуці правоохоронці підозрюють юнаків у підпалі іномарок.
