У Кременчуці правоохоронці підозрюють юнаків у підпалі іномарок: відео

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 445 Коментарів: 1

Двох кременчуківців, 19 і 17 років, підозрюють у підпалі трьох машин, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України). Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Як вказують у поліції Полтавщини, вночі 15 і 17 вересня юнаки облили бензином і підпалили автомобілі місцевих жителів. Йдеться про Ford Mustang, Dodge Ram та Mazda CX7, припарковані на просп. Лесі Українки. 17 вересня стався підпал Lexus.

Мотиви скоєння злочину встановлюються. Наразі підозрюваним вручені клопотання про застосування запобіжних заходів.

Нині розслідування триває.

Нагадаємо, підпал на проспекті Лесі Українки у Кременчуці стався у період між 1.40 та 2.15. Згоріли Dodge RAM 1500 та Mazda CX‑7, що належать мешканкам Кременчука, а також Ford Mustang, зареєстрований на жительку Кіровоградської області.